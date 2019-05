Antonella Scannapieco e Giovanni De Simone :” La Vietri che sarà!”

Due modi ,simili ,di vedere Vietri sul mare dopo le elezioni.E’ questa in sostanza la programmazione politica dei due candidati sindaco di Vietri sul mare Antonella Scannapieco e Giovanni De Simone.Le loro dichiarazioni , all’indomani della presentazione delle liste, sembrano “sovrapponibili” e vanno tutte nella stessa direzione.

«Un progetto amministrativo elaborato e costruito con la lista “L’Alternativa – Un Comune per tutti”, presentato alla cittadinanza di Vietri sul Mare, è il risultato di un ascolto costante sincero ed approfondito delle esigenze e dei bisogni della comunità vietrese», spiega Scannapieco.

«“L’Alternativa – Un Comune per tutti” ha la finalità di promuovere ed accrescere il benessere dei cittadini. Insieme – prosegue la candidata sindaco – bisogna riscoprire innanzitutto un senso di comunità che tutti ci lega. La politica che intendiamo deve riacquistare la sua dignità e serietà». «Vogliamo caratterizzare la nostra amministrazione non come un susseguirsi di atti burocratici più o meno riusciti ma cercando di esprimere una visione del territorio, superando ideologie e pregiudizi ed animati, piuttosto, dalla passione delle idee. Vogliamo fornire – prosegue ancora Scannapieco – alla comunità di Vietri un governo serio e responsabile in sintonia con le esigenze di sviluppo del territorio comunale. L’amministrazione di Vietri sul Mare dovrà essere al servizio dei cittadini. Trasparenza ed efficienza amministrativa saranno i cardini della nostra azione di governo. Sviluppo, solidarietà, politiche per il turismo, politiche ambientali per migliorare la qualità della vita, seria e puntuale raccolta differenziata saranno solo alcuni dei compiti e degli obiettivi che ci prefiggiamo. Ora l’Alternativa per questo territorio è concreta e credibile».

Giovanni De Simone candidato sindaco per “Uniti per Vietri” spiega il perché della sua candidatura

“La nostra lista, ” Uniti per Vietri”, è una civica, dove siamo riusciti a far convivere le migliori energie del territorio. Ciascuno dei candidati, tra cui posso dire con orgoglio, tantissimi giovani, ha una sua storia ed identità politica, una garanzia per formare una grande squadra di amministratori, fatta da persone perbene ed oneste che mettono a disposizione della comunità le proprie intelligenze e competenze per Vietri ed i Vietresi. Un team che segnerà un nuovo corso nella storia politica della città.

Il nostro programma sarà caratterizzato dalla attivazione di processi partecipativi e di trasparenza, al fine di coinvolgere pienamente e responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative. La partecipazione deve

essere il fondamento per porre in essere decisioni condivise e per governare in modo democratico. Vietri con noi andrà verso un grande futuro.”

Antonio Di Giovanni