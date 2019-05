ANTEPRIMA – Sciopero Sita in Costa D’Amalfi. Arriva il messaggio del sindacato dopo la convocazione del Prefetto

Sciopero Sita in Costiera Amalfitana a causa degli intensi problemi di traffico. Il sindacato della Sita è stato convocato dal Prefetto di Salerno.

Ecco il messaggio del sindacato dopo la convocazione.

Il Prefetto ci ha convocati per lunedi alle 10.00, siamo pronti a revocare lo sciopero e la manifestazione se questa volta Anas, Sindaci e Prefettura trovano una soluzione seria ed efficace per alleviarne il traffico in costiera e per garantire maggiore sicurezza stradale e tutela del territorio. Confidiamo nella Regione che sta facendo da collante per far si che si raggiunga a breve ad una soluzione. I lavoratori hanno accumulato troppo stress e i cittadini non riescono più nemmeno a raggiungere i luoghi di lavoro. Andremo avanti per la nostra battaglia insieme a tutte le associazioni che sostengono la vertenza.