ANTEPRIMA – San Vito Positano. Casola “Ci dimettiamo per una Rifondazione”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del presidente del San Vito Positano Raffaele Casola, in risposta all’articolo pubblicato il 13 maggio scorso (che troverete a fine pagina).

La Polisportiva San Vito Positano non si è mai sottratta ne tirata indietro rispetto a chiarimenti e delucidazione di qualsiasi natura ed in qualsiasi circostanza. Ogni socio, impegnato oltremodo in questa pluriennale avventura, ha dato il massimo possibile: di questo non abbiamo dubbio alcuno. L’amministrazione comunale nella persona del sindaco e dei consiglieri di maggioranza non hanno mai fatto mancare il proprio apporto e di questo li ringraziamo. E’ terminato un ciclo ed è chiaro a tutti che vi è necessità di ridare nuovo slancio e variare la strategia futura nell’ottica di creare nuovi stimoli tesi a migliorare l’offerta sportiva e moltiplicare i momenti di aggregazione sociale tra i nostri ragazzi, il vero capitale umano sul quale investire! Per questo motivo, con il senso di responsabilità che contraddistingue i soci del San Vito, abbiamo discusso nell’assemblea di mercoledi sera, 15/05/2019, le dimissioni del presidente Casola a cui sono seguite in assemblea stessa le dimissioni di tutti i componenti del consesso. Tutto questo al fine di rifondare la struttura e ridare nuovo slancio al progetto con obiettivi futuri all’altezza della storia della Polisportiva che, con grande onore e soddisfazione abbiamo contribuito a rendere migliore facendo registrare, nella nostra gestione, il picco massimo di risultato della storia degli ultimi 60 anni. Si invita quindi l’intera cittadinanza e coloro i quali negli ultimi anni si sono proposti per guidare il progetto, e/o hanno direttamente o indirettamente fatto sapere di “essere pronti” a gestire la Polisportiva, a contattare il presidente oppure i membri della dirigenza al fine di concordare un incontro entro e non oltre il 31/05/2019 per l’eventuale passaggio di consegne. Certi di aver fatto e dato il massimo possibile per la crescita sociale del nostro amato paese non possiamo che augurare di aver ben presto nuovi elementi e nuove motivazioni rispetto ad una nuova compagine alla quale, sin d’ora, auguriamo buon lavoro. Sempre forza San Vito!

Il presidente Raffaele Casola