Anteprima – Costiera Amalfitana. L’ ordinanza del Prefetto anti traffico parte dal 15 giugno, SITA revoca sciopero. Ecco i verbali.

Anche oggi traffico fra Positano , Praiano e Amalfi disagi sulla S.S. 163 Amalfitana, ma dovrebbe partire fra due settimane il provvedimento del Prefetto di Salerno annunciato in anteprima da Positanonews. Non sappiamo se però basti visto il caos che ci ritroviamo ed auspichiamo che venga preso almeno un mese prima. Pubblichiamo il comunicato stampa ufficiale dei sindacati ed i verbali sull’ordinanza del Prefetto sulla questione traffico in Costiera Amalfitana. Dopo il nostro articolo abbiamo avuto, questa volta per iscritto, il verbale dove il Prefetto di Salerno annuncia che l’ordinanza parte il 15 giugno.

Due incontri sul tema viabilità, uno svolto il 6 maggio laddove Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti denunciavano il malfunzionamento del sistema viabilità e per tanto, la mancanza di sicurezza e lo stress lavorativo che gli autisti dei bus in linea, che devono garantire i servizi minimi (legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 art. 5 comma 1), sono sottoposti quotidianamente causati dai forti ritardi accumulati, ritardi che quasi sempre non potendo di rispettare i previsti tempi di sosta e ripresa, che poi inevitabilmente si trasforma in lite tra passeggeri e conducenti di vetture private.

L’altro svolto stamane (27 maggio 2019 ) per ascoltare le azioni messe in capo dal Prefetto. Abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni e abbiamo contribuito a trovare una strada che metta d’accordo un po’ tutti. Siamo convinti che il lavoro da farsi è ancora lungo e tortuoso ma vista la buona volontà, l’impegno e la tenacia del prefetto di Salerno e dei buoni propositi mostrati dalla regione Campania abbiamo ritenuto responsabile revocare lo sciopero previsto per il 9 giugno poiché, effettivamente noi organizzazioni sindacali che rappresentiamo i lavoratori del trasporto pubblico in Costiera, abbiamo avuto oltre a delle rassicurazioni da parte di enti istituzionali menzionati ma, concretamente abbiamo visto il lavoro che si sta facendo da parte della maggioranza dei sindaci della Divina affinché si possa regolamentare il flusso sulla S.S. 163. Abbiamo letto d’interventi su un accordo quadro che gestisca il flusso veicolare generale, e non contro qualcuno come si può pensare, ma migliorare detto flusso per agevolare il trasporto pubblico e la vita dei cittadini con meno stress e inquinamento.

L’impegno dimostrato da persone autorevoli quali il prefetto di Salerno e la stessa Regione Campania nella persona dell’on. Luca Cascone sono ammirevoli, per questo non potevamo che revocare lo sciopero. Ovviamente non finisce qui, vigileremo sempre che gli impegni presi diventano realtà. E chiederemo con forza ad Anas di mettere in sicurezza la statale, liberando le piazzole di emergenza, ripristinare gli specchi convessi e rimuovere le vetture in divieto di sosta. Buona costiera a tutti.

Ecco il Comunicato stampa ed i verbali uno e due