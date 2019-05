ANTEPRIMA – Amalfi, furti nei negozi: arrestata turista francese

Questa mattina ad Amalfi dei furti sono stati segnalati da due negozi intorno le 12.20. I militari dell’arma dei Carabinieri dopo le denunce si sono messi sulle tracce del ladro, visionando in tempi record i filmati, con cui è stato è stato possibile identificare la turista di nazionalità francese. Il maresciallo Giuseppe Flinio con l’ausilio di due marescialle, hanno battuto a tappeto il centro cittadino per individuare e fermare l’autrice dei furti: la donna aveva sottratto una collana da un negozio di bigiotteria ed una spugna con diversi gioielli ad un altra attività commerciale. La turista transalpina è stata arrestata e tradotta in caserma.