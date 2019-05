Andrea Liotti su Sky: l’attrice di Minori nell’11 puntata di «Gomorra 4»

Andrea Liotti, la bella attrice di Minori, ha fatto la sua comparsa ieri all’interno dell’11 episodio della quarta stagione di «Gomorra», la fortunata serie tv ispirata al libro di Roberto Saviano.

Come ha scritto mesi fa la stessa Andrea sul suo profilo Facebook, è comparsa all’interno della penultima puntata della quarta serie ed ha avuto un ruolo piccolo ma fondamentale all’interno dell’episodio. Detenuto nel carcere, il personaggio di Andrea è una donna che è stata ingaggiata dai Levante insieme con un’altra donna per uccidere Patrizia, la boss di Secondigliano che ne frattempo è stata arrestata dalla polizia.

I Levante volevano far saltare in aria Patrizia ma, mentre le operazioni sono in corso, la polizia è stata informata dell’arrivo della droga e Patrizia e i suoi finiscono in manette. Il primo incontro che Patrizia ha in carcere è la visita del magistrato Walter Ruggieri che le parla dell’attentato che l’avrebbe uccisa. Patrizia impietrita torna in cella e guarda negli occhi la compagna di cella in cerca di supporto.

Ma proprio mentre ritorna in cella, Patrizia è seguita dalle due detenute armate di coltello e una delle due è proprio la nostra Andrea Liotti. Quando le due detenute pensano di giustiziarla la trovano protetta da altre prigioniere: è lei che si fa giustizia, la sua vendetta è violenta. In quel momento, a furia di calci, ha un dolore al ventre, e temendo per la vita della creatura che porta in grembo viene scortata in ospedale.

Tantissimi i messaggi di congratulazioni che sono apparsi ieri sul profilo Facebook di Andrea alla quale auguriamo una brillante carriera nel mondo della recitazione.

amalfinotizie