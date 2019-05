Andrea Liotti di Minori su «Gomorra 4» emoziona la Costa d’ Amalfi . Una comparsa ieri all’interno dell’11 episodio della quarta stagione di «Gomorra» . Andrea è una donna che in carcere è stata incaricata dai Levante di uccidere Patrizia, la boss di Secondigliano arrestata dalla polizia. Una Napoli che non ci piace forse, ma che rivela aspetti della vita della città che van conosciuti forse proprio per riuscire a sgominarla. Intanto la Costiera amalfitana ha scoperto una brava attrice, complimenti da Positanonews. E seguiamola su instagram…