Ancora pioggia in Primavera

Un’altra giornata all’insegna del cattivo tempo. Oggi, 28 maggio, la Costiera Amalfitana ancora una volta si è svegliata con la pioggia. Questa la situazione attuale della Spiaggia Grande di Positano: mare agitato, Vie del Mare interrotte e cabine alla banchina messe in sicurezza, pontile dei Lucibello smontato e gommoni a riparo. Sembra proprio che la primavera si stia facendo attendere, mentre il sole gioca a nascondino, lasciando spazio a grossi nuvoloni grigi. In compenso gli amici gabbiani ci fanno compagnia con il loro garrito in volo, in attesa del cielo azzurro.