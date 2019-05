CAMEROTA ( Salerno ) – Ancora arresti per corruzione nel Cilento, a Camerota 12 . Anche ex sindaco Vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Sapri che hanno eseguito, dalle prime luci dell’alba, 12 misure cautelari emesse dalla procura di Vallo della Lucania per l’esistenza e piena operatività in seno al Comune di Camerota di un’associazione per delinquere, dal 2012 al 2017, finalizzata alla commissione di un numero indefinito di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica.

Nell’indagine denominata “kamaraton” i militari hanno ricostruito numerosi episodi di corruzione, peculato, abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, appalti truccati e distrazione di denaro ad opera di ex sindaco, ex assessori ed ex consiglieri del Comune.

Tutti i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa che si svolgerà presso la procura di Vallo della Lucania alle 11.30 alla presenza del procuratore capo e del comandante provinciale dell’arma.