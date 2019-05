Anas, limitazioni al transito lungo alcune strade: lavori in Penisola Sorrentina al viadotto San Marco

Per consentire lavori di manutenzione, sono attive limitazioni al transito lungo alcune strade statali tra le province di Salerno e Napoli. Nel dettaglio, in provincia di Salerno, sulla Tangenziale (SS18) – per la necessità di predisporre interventi di manutenzione, a seguito dell’impatto di un mezzo pesante fuori sagoma in corrispondenza dell’impalcato del viadotto che sovrappassa la via Wenner al km 63,150 – è attualmente istituita una limitazione al transito per i mezzi pesanti, con massa superiore alle 3,5 tonnellate, in direzione di Pontecagnano, tra il km 63,500 ed il km 63,250 ed in direzione di Salerno tra il km 62,900 ed il km 63,200. L’uscita obbligatoria è allo svincolo ‘Zona Industriale-Stadio Arechi’, con rientro allo stesso svincolo sia per la direzione Salerno che per Pontecagnano.

Limitazione ai mezzi pesanti, con massa superiore alle 3,5 tonnellate, anche in provincia di Napoli, lungo la strada statale 162 NC ‘Asse Mediano’, in direzione di Aversa; nello specifico, vista la limitazione di percorribilità presente su viabilità comunale d’innesto al confine tra Giugliano di Napoli e Sant’Antimo, sono interdette al transito le rampe di uscita dello svincolo ‘Aversa Melito’, al km 14,950, con uscita obbligatoria allo svincolo di Caserta, prosieguo sulla provinciale 335 ed uscita allo svincolo di Aversa Sud.

Lungo la strada statale 162/dir “del Centro Direzionale” – per il prosieguo di attività manutentive, in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo – fino alla fine del mese saranno interdette al transito, alternativamente, le rampe di uscita dello svincolo verso le Autostrade A1 “Napoli-Roma” ed A3 “Napoli-Salerno”, ubicate rispettivamente al km 1,670 sulla carreggiata in direzione Acerra ed al km 2,000 sulla carreggiata in direzione Corso Malta. Il traffico verrà deviato lungo l’itinerario alternativo, costituito dall’uscita allo svincolo per Barra quando interdetta la carreggiata in direzione di Acerra ed all’uscita allo svincolo per il Centro Direzionale di Napoli quando interdetta la carreggiata in direzione Corso Malta.

Infine, ancora in provincia di Napoli, si comunica che, sulla strada statale 145 “Sorrentina” – esclusivamente quando necessario, in funzione delle attività del cantiere per i lavori di manutenzione sul viadotto ‘San Marco’ – anche a causa del maltempo dei giorni scorsi che non ha consentito l’esecuzione di fasi d’intervento già previste, proseguiranno fino al prossimo 15 giugno le interdizioni al transito della tratta tra gli svincoli di Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino, compreso lo svincolo di Gragnano al km 7,200, esclusivamente nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 6.30 del giorno successivo, non comunque attive nelle notti dei sabato su domenica. La circolazione verrà deviata lungo i noti percorsi alternativi, opportunamente segnalati in loco.