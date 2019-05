Anacapri / Capri scontro Scoppa – Lembo al primo consiglio. Silvio Staiano “Collaborate”

Anacapri / Capri scontro Scoppa – Lembo al primo consiglio. Silvio Staiano CEO di Capri Watch con un post lascia un messaggio positivo : “Collaborate”

FALSA PARTENZA AD ANACAPRI: RITENGO SIA UN ERRORE CHIEDERE LE PUBBLICHE SCUSE AL SINDACO DI CAPRI.

Questo post è il mio auspicio affinchè, ASSOLUTAMENTE, il rapporto istituzionale CAPRI-ANACAPRI non naufraghi e ritorni 50 anni indietro: non è possibile che al primo giorno dopo l’insediamento si inneschi una crisi che, se portata avanti, potrà solamente portare ad un incidente diplomatico INSANABILE, col rischio di rendere NON percorribile qualsiasi strada, qualsiasi soluzione che interessi entrambi i Comuni nell’interesse dell’intera Comunità isolana. Sarebbe una sorta di suicidio politico di massa (per capresi ed anacapresi).

Mi permetto quindi di chiedere, facendo appello al buon senso ed all’interesse comune, al sindaco di Anacapri, Dott. Alessandro Scoppa, di ritirare la RICHIESTA DI PUBBLICHE SCUSE ISTITUZIONALI e spiego subito il perché:

Non si può a mio avviso chiedere scuse istituzionali per una frase, un’offesa o per qualsiasi affermazione lesiva nei confronti di Anacapri, di un suo cittadino o di un suo pubblico rappresentante, se queste espressioni per quanto gravi sono state espresse, durante una campagna elettorale, da soggetti privi di qualsiasi ruolo istituzionale. L’audio del Consiglio Comunale di Anacapri non era dei migliori però mi è parso che i soggetti che si sarebbero “macchiati” di affermazioni “probabilmente” offensive sarebbero in ordine: Ciro Lembo, Ludovica di Meglio, Salvatore Ciuccio e lo stesso Marino Lembo.

Allora le uniche vie d’uscita, sempre secondo il mio parere, sono soltanto due:

o i singoli candidati, se lo riterranno e lo troveranno giusto, potranno fare le proprie scuse, a titolo personale, risolvendo così il problema per le vie brevi

oppure, se la prima soluzione non venisse percorsa o percorsa parzialmente, il sindaco, il vicesindaco e l’intero Consiglio Comunale di Anacapri potranno valutare, ogni singola posizione, e decidere di presentare querela nei confronti dei soggetti che ritengono “incriminare”.

A mio modestissimo parere, anche se i toni utilizzati sono stati forti, il tutto rientra nell’alveo della critica dialettica, aspra, dura, se vogliamo metaforica, ma che quasi certamente rientra nella continenza della “CRITICA POLITICA” e con la denuncia si corre il rischio di fare un buco nell’acqua e si perderà tempo, direi tanti anni, per ricucire un dialogo e i rapporti che, proprio per le istanze di maggiore interesse degli anacapresi (la individuazione e realizzazione di una seconda via di accesso), nessuno vorrebbe o dovrebbe interrompere.

Faccio una premessa: è noto a tutti la mia personale stima ed ammirazione per l’amministratore Franco Cerrotta, sindaco di Anacapri per 20 degli ultimi 25 anni, al quale attesto e riconosco i maggiori meriti per lo sviluppo economico, sociale ed urbano del Comune isolano, di cui seppur da caprese vado fiero; come nota è la mia immensa gratitudine per il sostegno ed il pubblico riconoscimento che ha voluto attestarmi nel momento più duro della mia vita dove, un’intera amministrazione di Capri, nonostante gli errori dei suoi dipendenti, mi aveva tristemente girato le spalle.

Nonostante quanto appena detto devo, con tutta franchezza, esprimere una personale opinione che mi fa dire cose un po’ critiche nei confronti del grande (e lo penso davvero) Franco Cerrotta:

1) In primis ha commesso un errore di valutazione in quanto, purtroppo, ha puntato sul “cavallo” sbagliato e questo, ritengo, sia stato un peccato originale trasformatosi in “errore politico”.

2) Non è sfuggito a nessuno la timida apparizione dei componeti di “Lista Anacapri” alla presentazione di “Capresi Uniti” mentre, al contrario, è apparsa massiccia la presenza (compreso il dott.Scoppa candidato sindaco) in prima fila alla presentazione di “CapriVera” con relativi ironici interventi riferiti alla presentazione di Capri Uniti. Insomma un palese e smaccato schieramento in favore di Costantino Federico e De Martino.

3) In ultimo, alla presentazione di Lista Anacapri c’è stata nuovamente una accoglienza RUFFIANA, violando bon ton e par condicio, dando spazio sotto al palco ai vari Costantino Federico, De Martino, Bozzaotre ed altri dell’area CapriVera fino a culminare con un pubblico invito come quasi fosse la UNICA scelta possibile, una sorta di “consiglio” come fosse una scelta obbligata di votare per quella lista che ASSOLUTAMENTE si sarebbe dichiarata favorevole alla Funicolare. Celato ma “chiaro” l’invito a votare CapriVera.

Beh, inutile dire che quelle frasi sono risultate essere una vera ingerenza, una sorta di “chiamata alle armi” ai fratelli anacapresi al fine di convincere, in ogni modo, i cugini capresi che CapriVera fosse la unica scelta possibile.

Con tutto il rispetto, Capri, CHE DEVE CERTAMENTE COLLABORARE ad individuare e favorire una seconda via per Anacapri, ha ben altri problemi più imminenti ed urgenti e i modi ed i toni usati dal sindaco Cerrotta non furono per niente piacevoli tanto che ho registrato a riguardo, personalmente, un discreto malcontento tra gli anacapresi stessi.

Ora la controprova NON esiste però, se non ci fossero state quelle esternazioni (ed in quel caso egli era sì un candidato ma era pur SEMPRE il sindaco di Anacapri, quindi quelle parole sì che avevano un valore ISTITUZIONALE) pensate che ci sarebbero state le esternazioni di cui oggi ci si lamenta e per le quali si chiedono scuse pubbliche istituzionali?

Confido nella grandissima intelligenza del vicesindaco Franco Cerrotta, saggio amministratore, e nella disponibilità e capacità politica di Marino Lembo di rimuovere velocemente questo “macigno” e liberare la strada per la concertazione e le intese.

Sia chiaro che, nonostante le delibere e i progetti già esistenti, qualsiasi opera che modifichi il territorio prima di essere avviata e realizzata dovrà, a mio avviso, superare il vaglio della popolazione, attraverso un referendum per ognuno dei due Comuni. Queste opere che trasformerebbero per sempre la nostra Isola non possono essere decise a colpi di maggioranza e cadere dall’alto sulla testa dei cittadini ma devono essere condivise, come previsto dalla legge, dalla maggioranza della popolazione.

Non si faccia l’errore di fare muro contro muro: l’unica strada possibile è la diplomazia!

Ed è proprio (ed anche) per la mancata diplomazia che la vecchia amministrazione di Capri è caduta: non ripetiamo gli stessi errori!

Questo per amore di Capri e dell’Isola.

Ps. non dimenticassero i nuovi sindaci eletti che, prima di ogni seconda strada per Anacapri, c’è l’emergenza OSPEDALE CHE HA LA PRIMARIA IMPORTANZA! Sono al corrente che il sindaco Scoppa ha anche finalmente “illuminato” il presidente del Comitato art. 32 (avv. Spatola) che ha già capito che FINALMENTE, CAMBIARE MARCIA SI PUO’!

Con un medico, il dott. Scoppa, diventato sindaco di Anacapri, competente di Ospedali, esperto di Reparti di Rianimazione ed Emergenze l’Isola di Capri non può perdere l’opportunità di raggiungere risultati mai sfiorati finora ma per fare questo c’è bisogno di pace ed intesa generale.