Ambra Angiolini e Valentina Allegri cancellano Instagram per evitare insulti social . Questa è la tesi di molti giornali, anche di opposte fazioni, come Libero e Il Fatto Quotidiano, dopo il divorzio fra Massimiliano Allegri e la Juventus, sia la sua compagna Ambra Angiolini sia sua figlia Valentina Allegri hanno cancellato il loro profilo Instagram. I follower hanno subito notato la scomparsa delle due dai social e hanno subito ipotizzato che il “black out” sia stato deciso per evitare che i tifosi riversassero la loro rabbia e gli insulti contro le due donne più importanti della vita di Allegri. Questo dimostra come i social network spesso siano un vomitatoio di offese e veleni.

Il problema esiste a livello nazionale come a livello locale . Due ragazzi di Sant’Agnello Michele Vitiello e Natale De Gregorio sono stati presi di mira da profili e commenti da identificare, da Sorrento ad Amalfi le offese, aggressioni e attacchi anche a Positanonews sono continui con violenza inaudita , loro hanno scelto di denunciare, ma sono a volte talmente tanti da non poter seguire tutto e tutti. Rispetto a questo alcuni termini dovrebbero essere cancellati dai social.

Sono stato vittima di haters continuamente, i social network spesso fomentano l’odio, proprio oggi ho scritto del caso di Allegri, con le sue donne, la compagna Ambra Angiolini e la figlia Valentina Allegri che hanno chiuso instagram per evitare le continue minacce e insulti, in un contesto locale pure succede e forse con maggior gravità visto l’ambiente piccolo , questo vale per chiunque, detesto chiunque offenda e usi violenza , mi repelle l’aggressività anche se solo verbale da chiunque venga, la volgarità, la violenza, l’aggressività va bandita punto e basta e noi di Positanonews da questa parte, dalla parte di chi viene offeso , mai di chi offende