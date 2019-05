Amalfi sommersa dal traffico. Il post virale di Alfonso Minutolo “Offerta ampliata a dismisura e residenti cacciati, ingordi e irresponsabili”

Amalfi sommersa dal traffico. Positanonews non può non condividere un post virale di una mente pensante come Alfonso Minutolo da far riflettere

“Quello che sto cercando di dire da tempo è che il traffico rappresenta lo scotto che paghiamo per il nostro “benessere”. Se vogliamo impedire che la gente venga, dobbiamo necessariamente calmierare e regolamentare la nostra offerta. La Costiera in questi anni ha ampliato in maniera assolutamente sproporzionata la propria offerta, sono nati centinaia di nuovi bar, ristoranti, b&b e case vacanza, sono come delle sirene sempre attive che dicono: “Venite, venite…”. La responsabilità è di chi ha amministrato negli ultimi 20 anni perché non si è accorto di cosa stesse accadendo, ma è anche di noi stessi perché siano degli ingordi e degli irresponsabili. Oggi a protestare, anzi, a fare i “caporioni” sono gli stessi che hanno sfrattato famiglie di residenti per fare case vacanza. Si semina ciò che si raccoglie. Per riportare tutto alla normalità ci vorranno sacrifici e sangue, chi di noi vuole farne”

La Costiera amalfitana, come previsto da Positanonews da mesi, è paralizzata dall’inizio di aprile. La petizione delle associazioni inascoltata, i Comuni che non riescono a fare nulla, prevale la logica del campanile, il Prefetto di Salerno e l’ANAS che si incontrano ancora, da Napoli in Regione Campania semplicemente se ne fregano.

Meditate gente, meditate.. questo è il progresso che offriremo alle future generazioni?