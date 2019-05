Amalfi: servizio biglietteria della Grotta dello Smeraldo, domani ultimo giorno. In ballo 700 mila euro

Domani è l’ultimo giorno per partecipare, in ballo un business di 700 mila euro . L’azienda autonoma di soggiorno e turismo Amalfi ha reso pubblico un avviso che ha per oggetto la gestione del servizio di biglietteria per l’accesso alla Grotta dello Smeraldo, ubicata nel comune di Conca dei Marini, in provincia di Salerno. Il sito è visitato da un elevato numero di turisti che vi giungono sia via mare che da terra. La concessione avrà la durata dal 15 giugno 2019 al 31 dicembre 2019.

I servizi non inseriti all’interno della concessione riguardano la visita guidata con battello all’interno della Grotta che vengono effettuati dal personale dell’AAST con qualifica di mozzo traghettatore. Inoltre sono esclusi i servizi di manutenzione, illuminazione della Grotta, sorveglianza e pulizia che ricadono a carico dell’AAST.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, perentoriamente a pena di esclusione, all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Amalfi, entro le ore 16 del 15 maggio 2019, la manifestazione d’interesse attraverso posta elettronica certificata.

Durata della ConcessioneLa concessione avrà la durata per il periodo: 15 giugno 2019 – 31 dicembre 2019.

Nella fase di gestione contrattuale, poiché l’AAST è in gestione di liquidazione ai sensi

della L.R.C. n. 18/2014, l’operatore economico affidatario sarà informato su un eventuale

subentro nel contatto di concessione secondo le disposizioni emanate dalla Regione.

Valore stimato della Concessione

Il valore della Concessione è stimato in € 700.000,00 (settecentomila,00) nel periodo

considerato, tenuto conto dei seguenti fattori:

1. dato storico dei biglietti venduti negli ultimi anni anche in considerazione dei

biglietti combinati in altri pacchetti turistici, vale a dire escursioni via mare + visita

alla grotta, escursioni in bus sulla Costa d’Amalfi + visita alla Grotta; gite scolastiche

+ visita alla Grotta;

2. incremento delle vendite dei biglietti derivante da una azione di promozione e

pubblicità svolta dal Concessionario presso le strutture ricettive, le agenzie di

viaggio, i tour operator; le Associazioni di categoria, i CRAL aziendali, le Scuole, etc.;

3. ampliamento della fascia oraria delle visite alla Grotta nel periodo oggetto della

concessione anche con l’utilizzo di audio guide;

4. attività didattiche da condividere con le Scuole per la conoscenza delle risorse

ambientali marine e speleologiche;

5. organizzazione di eventi nello spazio antistante l’antro della Grotta;

6. oneri derivanti dalla pubblicità che il concessionario può apporre sul retro dei titoli

d’ingresso;

7. vendita di video promozionali, guide turistiche, gadget.

Canone concessorio a base di gara

Il canone concessorio minimo a base d’asta è fissato in € 290.000,00

(duecentonovantamila/00) per l’intero periodo che comprende i mesi di giugno, luglio,

agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019. Non sono ammesse offert

Ecco qui il bando Grotta dello Smeraldo biglietteria