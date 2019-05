Una rottura di una condotta idrica può diventare qualcosa di davvero curioso. Nell’immagine che vi proponiamo è stata immortalato il momento esatto in cui l’acqua da una condotta idrica guasta, in piazza Municipio ad Amalfi, viene fuori da un tombino come un geyser raggiungendo l’altezza dei palazzi circostanti. La foto è sicuramente emozionante e desta curiosità.