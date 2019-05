La federeazione italiana trasporti ha emesso un comunicato nel quale si richiede all’ A.N.A.S. il rispristino degli specchi convessi, utili per facilitare la viabilità dei mezzi pesanti. Si richiede un intervento urgente per l’imminente arrivo della stagione estiva, al fine di evitare ingorghi e ristabilire le condizioni di sicurezza.

Si invita altresì a prestare maggiore attenzione alla segnaletica per ridurre al massimo le potenziali situazioni di pericolo, ad esempio evitare di parcheggiare dove non è consentito e non superare i limiti di velocità.