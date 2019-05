Amalfi. Restyling completato per il marciapiede dal bivio per Positano al centro

Amalfi. Lo annuncia con un post sul suo profilo facebook Daniele Milano un sindaco molto social ” Restyling completato per settecento metri di marciapiedi e ringhiere dal bivio per Positano e Agerola al Cieco: una #passeggiata tra le più panoramiche di #Amalfi.” A intervenire con soddisfazione è anche il tecnico comunale Pietro Fico, tanti i commenti positivi, le richieste, come la passeggiata per la pineta e il percorso ginnico nel castello di Pogerola , e gli amministratori lasciano intendere che sono all’opera. Scontro con De Luca sui finanziamenti dell’illuminazioni persi e le colpe, ma l’impressione è che vi sia un generale apprezzamento. Si soffre solo il traffico , bello il commento di Stefania Pappacoda

“Ridate ad Amalfi la giusta dignità…ora che sono fuori da quattro mesi, a giugno sarò lì per godermi la mia terra di origine,questa volta con occhi diversi,un po’ da turista? Beh ricordo che se si fanno delle cose per migliorare, non può essere che una cosa bella, però dobbiamo cercare di fare quotidianamente il meglio…fattore traffico è una piaga, traporti lo stesso….allora le cose si possono fare, iniziamo, e se ci saranno dei risvolti saranno soddisfazioni soprattutto a livello personale,perché questo vuol dire che nn siete come tutti i predecessori…distinguersi è la cosa più incantevole a questo mondo…..”

Intanto è da apprezzare l’intervento ben fatto e da biglietto da visita per la città