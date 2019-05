Amalfi, presentato l’equipaggio per la Regata Storica: saranno assenti molti “titolari” a Venezia

Amalfi ieri pomeriggio ha presentato pubblicamente al Salone Morelli, nella sede del comune, l’equipaggio che prenderà parte alla 64esima Regata Storica delle Repubbliche Marinare, in programma sabato 1 giugno a Venezia. La presentazione è stata aperta con un video sull’ultima edizione vincente l’equipaggio azzurro, che a Prà Genova trionfò dopo una gara al cardiopalma.

Come avanzato da Positanonews nei giorni scorsi, parte dell’equipaggio titolare non farà parte di questa spedizione, essendo impegnato in quel periodo in altre gare di canottaggio. Il sindaco di Amalfi Daniele Milano, ha ribadito il proprio rammarico sulla scelta e i tempi di comunicazione della data dell’evento, situazione che ha costretto a cambiare in corso d’opera l’equipaggio che dovrà difende i colori amalfitani.

L’allenatore del galeone azzurro Antonio La Padula, il direttore tecnico Giuseppe Ingenito, il timoniere Vincenzo Di Palma, il capovoga Luigi Lucibello e l’atleta Fabio Infimo, sono intervenuti alla presentazione, che si è conclusa con la proiezione di un videomessaggio di in bocca al lupo da parte degli atleti napoletani in ritiro con le proprie formazioni di canottaggio, che non potranno prendere parte a questa edizione del palio remiero.

L’equipaggio

Luigi Lucibello, Nunzio Colandrea, Fabio Infimo, Andrea Maestrale, Leonardo Apuzzo, Salvatore Monfrecola, Alberto Bellogrado e Luigi Proto.

Riserve: Giovanni Bottone e Riccardo De Riso.

Timoniere: Vincenzo Di Palma

Allenatore: Antonio La Padula

Direttore tecnico: Giuseppe Ingenito