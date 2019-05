Amalfi. Paura per un ausiliario del traffico aggredito e ferito da un gruppo di motociclisti stranieri

Amalfi. Paura nel primo pomeriggio nella città della costiera quando, nella centralissima ed affollatissima Piazza Flavio Gioia, si è verificata un’aggressione fisica ad un ausiliario del traffico. Autori del folle gesto alcuni centauri tedeschi, all’incirca una decina, che avevano deciso di parcheggiare le loro moto nello spazio della Darsena dove non sono previsti stalli per i ciclomotori. Il solerte funzionario comunale ha fatto loro presente il divieto ma il gruppo di stranieri, non avendo nessuna intenzione di desistere dal proprio intento, ha cominciato ad aggredire prima verbalmente l’ausiliario per poi passare all’aggressione fisica colpendolo al viso con un casco. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale ed i Carabinieri che hanno bloccato i violenti motociclisti e li hanno condotti presso la Caserma dove sono stati identificati. Nel frattempo il 50enne ausiliario del traffico è stato accompagnato dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Castiglione per medicare la ferita sanguinante al labbro ed essere sottoposto agli accertamenti e le cure del caso.