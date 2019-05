Amalfi. “Come mai i bus sono arrivati lì senza controllo?” E gli altri comuni che fanno?

Amalfi. Sugli autobus sanzionati dalla polizia municipale , il problema non è la violazione della recentissima delibera fatta dall’amministrazione di Daniele Milano, ma il fatto che violasse l’ordinanza ANAS vigente. Giunto ad Amalfi è stato contravvenzionato dalla Polizia Municipale guidata dalla comandante Agnese Martingana : il punto è che non doveva proprio arrivarci!

Prendiamo in prestito un post di Alfonso Minutolo che apprezziamo spesso per i suoi interventi che pubblichiamo su Positanonews..

Prendo in prestito questa foto pubblicata dall’amico Nicola Esposito, bravo autista Sita, che immortala questo bus da 12 metri in Piazza Flavio Gioia ad Amalfi. Prima di essere stato sanzionato in quel piazzale per via delle dimensioni assolutamente oltre i limiti regolamentari, avrà sicuramente attraversato molti Comuni senza che nessuno lo disturbasse nella sua traversata.

Eppure è enorme!

Probabilmente i vigili ed i sindaci di quei comuni erano diciamo così: distratti, forse stavano guardando altrove.

Mi pare strano però, forse quando hanno attraversato quei Comuni le cui Amministrazioni hanno reso inefficace l’ordinanza Anas fatta decadere dal TAR per via delle famigerate “deroghe” dichiarate illegittime, probabilmente quei sindaci e quei vigili l’avranno pure visto ma certamente sarà stato scambiato per uno dei loro.

Può capitare……