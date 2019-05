Amalfi. L’insediamento di Gargano nella Questura di Vibo Valentia “La gente deve vedere un aiuto in noi, sempre” . Oggi l’insediamento, voluto dal capo della Polizia, Franco Gabrielli di Annino Gargano, un vero amalfitano, che ha portato i valori e lo spirito di sacrificio della propria terra e dei propri avi nel suo lavoro arrivano a capo di una delle questure più importanti della Calabria, dove il comune risulta ancora commissariato e dove si condivide il prefetto con Catanzaro. Qui per Gargano un compito difficile ma dalle sue parole uno spirito di ottimismo di chi sa lavorare con i fatti e ci crede “Spero di portare da Amalfi un pò di sole”, si riferiva al tempo, ma non solo.

«L’impegno, da parte di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Vibo Valentia, sarà massimo in territorio bellissimo ma troppe volte martoriato per la pervasiva presenza del crimine – ha detto Gargano nella conferenza stampa di presentazione – Bisogna tenere alto il livello di sicurezza percepita, dobbiamo fare il modo che la gente veda in noi un aiuto sempre. Per fare questo è necessario combattere il crimine organizzato, certo, ma anche prevenire e reprimere reati come lo stalking, le violenze, il traffico di stupefacenti».

«Voglio rappresentare tutto il mio orgoglio personale e professionale per essere stato destinato qui a Vibo dal capo della polizia, il Prefetto Franco Gabrielli – ha poi aggiunto Gargano – Ho l’orgoglio di far parte di una squadra istituzionale molto forte. Sono consapevole del ruolo che spero di svolgere con la determinazione che mi ha contraddistinto nel corso degli anni».