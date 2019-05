In diretta L’armo di #Amalfi presentato a Venezia. Ecco gli atleti che domani alle 19.00 spingeranno il galeone blu per duemila metri alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Il saluto del sindaco Daniele Milano: “Comitati regata, sindaci, canottieri, associazioni e cittadini abbiamo tutti una grande responsabilità: dobbiamo conservare questa tradizione e farla crescere, non dobbiamo consentire che venga ridimensionata ” #GoAmalfiGo

Nelle foto Il momento più emozionante. La consegna della bandiera con la croce di #Amalfi da parte del sindaco Daniele Milano all’equipaggio del galeone, che difenderà i suoi colori domani nel corso della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare sulle acque della Laguna di Venezia