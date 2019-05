Amalfi. La Polizia Municipale ferma un 60enne che guidava in evidente stato di ebbrezza: veicolo sequestrato e ritiro della patente

Amalfi. Gli agenti della Polizia Municipale hanno bloccato un uomo che procedeva alla guida di un’autovettura nella direzione Positano-Amalfi e che mostrava un evidente stato di alterazione. L’auto è stata fermata nei pressi di Piazza Flavio Gioia ed il conducente, un 60enne genovese, è stato fatto scendere per essere sottoposto a tutti i controlli del caso. Accompagnato in ospedale e sottoposto ad accertamenti è risultato avere un tasso alcolemico nettamente superiore ai limiti previsti dalla legge. Come previsto dal Codice della Strada all’uomo è stata ritirata la patente e si è provveduto al sequestro dell’autovettura. Il 60enne è stato ricoverato per essere sottoposto alla terapia medica necessaria. Per fortuna il pronto intervento dei vigili urbani ha scongiurato il verificarsi di incidenti stradali dovuti alla guida alterata.