Amalfi . La Madonna che lacrimava negli anni Cinquanta, qualcuno la ricorda? E’ questa la domanda che fa S. M. sui Social Networ “voglio raccontare una vicenda accaduta a noi amalfitani tanti anni fa,credo a metà degli anni ’50 e penso anche che qualcuno intorno alla mia età si ricordi.Il fatto è questo: la famiglia De Luca,proprietaria della omonima tipografia in Amalfi,aveva l’abitazione nella strettoia che da Piazza dei Dogi porta giù alla Dogana,proprio di fronte all’abitazione di Don Antonio Milano,nonno dell’attuale sindaco Daniele Milano (poi Caravella). A un certo punto di un giorno,si sparse in paese la notizia che a casa De Luca c’era la foto o statuetta,non ricordo bene della Madonna delle lacrime di Siracusa che lacrimava.A quel punto tutti ci riversammo a casa De Luca e devo dire che a me dette veramente l’impressione che lacrimasse,forse suggestionato,fatto sta che per qualche giorno fu un vero pellegrinaggio a casa De Luca. Tutto qui.C’è qualcuno che si ricorda dell’evento?”