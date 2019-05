Amalfi. Intervento dei NAS in uno studio dentistico: si operava senza certificazioni

Nella giornata di ieri, i militari del Nas di Salerno, sono intervenuti ad Amalfi all’interno di uno studio dentistico ed hanno scoperto che il “dentista” che stava operando, era privo di qualsiasi titolo di studio idoneo ad esercitare la professione medica.

Lo studio è stato sottoposto a sequestro in quanto privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie ed il soggetto è stato denunciato per esercizio abusivo della professione odontoiatra, in quanto in possesso solo di un titolo di studio in ragioneria, quindi titolo non idoneo a praticare mestieri medico/chirurgico in ortodonzia ed odontoiatria.

In fase esecutiva, vi è stato il supporto dei carabinieri della compagnia di Amalfi.