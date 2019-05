Amalfi incidente a Tovere durante la corsa, ancora grave la ragazza . Durante la gara di velocità in discesa di mezzi senza motore, nella fase finale dello Speed Down, organizzato nell’ambito del campionato regionale Cilac dall’associazione Omnibus in collaborazione con la Furore Speed Down, uno dei partecipanti è rimasto coinvolto in un incidente che ha subito preoccupato tutti.

Stando a quanto si apprende si tratterebbe di una ragazza che avrebbe riportato un trauma cranico in seguito all’impatto con il proprio veicolo senza motore mentre si avviava verso il traguardo a conclusione della terza manche.

Immediati sono stati i soccorsi da parte dei sanitari della Misericordia di Agerola presenti sul posto e che dopo averla immobilizzata l’hanno trasferita presso il presidio sanitario Costa d’Amalfi.

Qui, i medici di turno hanno sottoposto la persona rimasta ferita a a accertamenti diagnostici dai quali sarebbe emerso un trauma cranico in seguito al quale è stato disposto il ricovero in eliambulanza presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

La ragazza è ancora grave