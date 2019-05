Amalfi: Il liceo “Marini Gioia” quinti “A scuola di cinema”

“Marini – Gioia” di Amalfi. La classe VA linguistico ha infatti partecipato al concorso “A scuola di cinema”, classificandosi quinta su sedici partecipanti ed entrando nella fase finale.

Gli studenti dell’istituto amalfitano hanno quindi superato la prima fase del concorso “A scuola di Cinema, Raccontando un monumento”, che quest’anno raggiunge la sua seconda edizione.

Un comitato di valutazione, formato da tre componenti, uno per l’Ufficio Comunicazione della Presidenza della Regione Campania, uno per la Direzione Generale Politiche culturali e Turismo e uno per la Film Commission Campania, ha selezionato i dieci lavori che, sulla base dei punteggi assegnati secondo i criteri indicati all’articolo 5 del bando, passano alla fase finale.

É possibile votatare le scuole finaliste, tra cui il “Marini- Gioia”, sul sito della Regione Campania a partire da oggi, lunedì 13 maggio, e fino alle ore 24.00 del 20 maggio 2019.

È possibile esprimere una sola preferenza e i voti multipli o generati da bot verranno eliminati.

Le dieci scuole classificate sono:

Liceo Statale Manzoni di Caserta – Abbazia di San Pietro ad Montes. Passato, Presente e Futuro.

Istituto IIS Enrico Fermi di Sarno – Riannodare fili invisibili della storia: la Filanda Buchy

Liceo Scientifico Filippo Silvestri di Portici – Il cuore di una storia di un reale

Istituto Tecnico Commmerciale e per Geometri Vilfredo Pareto di Pozzuoli – Il risveglio di Diana

Liceo Linguistico Marini Gioia – Sapori e saperi della Costa d’Amalfi

Liceo Scientifico Filippo Silvestri di Portici – Un sogno veramente reale?

Istituto Superiore Gentileschi di Napoli – Bagnoli int’o street

Liceo Classico Tasso di Salerno – La Chiesa del Crocifisso a Salerno, un racconto tra arte e fede

Istituto Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano – Misericordiella

Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Rosmini di Palma Campania – Reportage nello storico Carnevale palmese