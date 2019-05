Amalfi ictus ad un turista irlandese. Intervento salvavita con eliambulanza . Un malore in una casa vacanza dove era arrivato per un viaggio romantico in Costiera amalfitana , ma l’emergenza sanitaria allertata dal 118 e dal plesso ospedaliero di Castiglione di Ravello è stato efficiente.

Il turista era un 54enne irlandese, si sarebbe sentito male mentre era in una casa vacanza nel cuore del centro storico di Amalfi.

E’ intervenuta la Croce Rossa di Maiori è giunta sul posto , perchè l’ambulanza di Castiglione di Ravello era impegnata su altro fornte.

Per salvare l’uomo si trovava al piano superiore dell’appartemento ed è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per sposatarlo fino all’ambulanza data la grossa stazza di quest’ultimo.

Visto che si trattava di ictus celebrale, l’uomo è stato trasportato al vicino porto di maiori in ambulanza con rianimatore a bordo per essere poi trasportato in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove si trova tutt’ora ricoverato nel repato di neurochirurgia.

Un intervento importante e utile , ma la presenza enorme di turisti sulla Divina fa pensare che è necessario implementare l’emergenza sanitaria, a dispetto del tempo la Costiera amalfitana è piena.