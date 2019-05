Amalfi. Anche oggi grande affluenza in costiera amalfitana complice il ponte del primo maggio e la giornata dal sapore quasi estivo. In molti hanno deciso di raggiungere Amalfi per godersi un po’ di relax. Il problema, però, si è presentato al momento di fare ritorno quando in tantissimi si sono recati al punto di partenza degli autobus della Sita accorgendosi però che il relax era oramai finito e si stava trasformando in un incubo. La fila per poter conquistare un posto sul pullman era spaventosamente lunga lasciando presagire un’attesa anche di diverse ore. Un problema che, purtroppo, affligge la costiera amalfitana nel periodo estivo quando il numero degli autobus è nettamente inferiore a quello dei viaggiatori e sono sempre tantissimi coloro che restano a terra davanti al chiudersi delle porte rassegnandosi ad aspettare pazientemente il prossimo pullman… sperando di essere più fortunati.

