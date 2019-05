Amalfi arriva autobus turistico di 13 metri senza controlli da Vietri , ma di che parliamo? Le autorità costituite, in primis il Prefetto di Salerno, che si vede una croce addosso per il ruolo che riveste, ma lo tsunami traffico Costiera amalfitana è ingestibile, stanno cercando una soluzione , noi di Positanonews non siamo malati di annuncite e di anteprime, ma seguiamo i fatti tutti i giorni da 15 anni . E i fatti ci lasciano senza parole, questa mattina è arrivato un mega autobus turistico di 13 metri, quindi già vietato sulla S.S. 163 Amalfitana da vigente ordinanza prefettizia , da Salerno per Amalfi, quindi proseguirà per Agerola, indisturbato da Vietri sul mare, Cetara, Maiori etc. Ed eccolo qui, questa è la nostra notizia, sul campo, stanchi di ascoltare chiacchiere, vorremmo vedere i fatti, ma purtroppo questa è la realtà, di che parliamo?