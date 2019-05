Amalfi con Alice Dipino nel Flash Mob di Roberto Bolle a Napoli . 16 anni, frequenta il liceo coreutico Alfano I di Salerno e danza da quando aveva 4 anni. Attualmente Alice frequenta la scuola di danza di Amalfi diretta da Carmen Perrelli e, dopo la partecipazione al Flash Mob, oggi è stata protagonista alla serata conclusiva di “One Dance” che si terrà all’Arena Flegrea e vedrà la partecipazione di Roberto Bolle, Bollani e Bocelli.

Il flah mob è partito dall’antico Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo e, dopo aver sorpreso i visitatori con un’esibizione improvvisata nel salone di ingresso del museo, è poi arrivata fino al centro della Galleria Umberto, la nostra Dipino è stata come al solito stupenda.