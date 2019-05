Amalfi: al via il restauro del galeone storico.

Con un post carico di entusiasmo, il sindaco di Amalfi Daniele Milano ha annunciato lo “start” ai lavori di restauro del galeone storico utilizzato per la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare.

L’armo amalfitano, insieme al mitico “Cavallo Alato”, rappresentano il simbolo dell’amalfitanità nel mondo e per questo motivo, la giovane Amministrazione Comunale di Amalfi ha ritenuto giusto ridargli nuova luce, dopo decenni di abbandono in un cortile pubblico per scelta della classe dirigente territoriale guidata dall’allora ex primo cittadino Antonio De Luca, esposto ad intemperie e manomissioni.

Certamente all’atto della restituzione, quando al galeone storico sarà stata restituita la dignità perduta, verrà effettuata una cerimonia inaugurale con la quale si metterà definitivamente la parola fine ad anni di incuria causata da scelte politiche sbagliate.

“Caro vecchio #Galeone, qualcuno anni fa decise di esporti alle intemperie e te la sei vista brutta. Per fortuna, ci stiamo prendendo cura di te e, quando tornerai, sarà un’altra #Vittoria per la nostra #Amalfi”