bel tempo sembra proprio non voler arrivare più nonostante siamo già a metà mese di maggio.

Anche questa mattina la Campania si è svegliata sotto la pioggia e la situazione meteo sembra dover peggiorare a partire dal primo pomeriggio quando piogge e temporali si abbateranno ancora sul nomstro territorio.

Per questo motivo la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali a partire dalle 15.00 di oggi.

In particolare, sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità” che generano un rischio idrogeologico.

Tra i fenomeni connessi alle condizioni previste si evidenziano: “Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);Occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate”.

Allerta Meteo dalle 15 attenzione in Costa d’ Amalfi e Sorrento La perturbazione interesserà soprattutto i comuni della fascia costiera e le isole del Golfo. Tale condizione durerà per l’intera giornata. L’ allerta termina, infatti, alle 23.59. La Protezione civile regionale invita le autorità competenti a porre in essere tutte le misure necessarie atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.