Allegri via dalla Juve. Si commuove in conferenza stampa “Scelta di Agnelli” Massimiliano Allegri si congeda ufficialmente dalla Juventus anche se mancano ancora due partite di campionato. L’ (ormai ex) allenatore bianconero si presenta in conferenza stampa assieme al presidente Andrea Agnelli in un’atmosfera rilassata e sorridente. Anche se il tecnico si commuove più volte durante il discorso. Andrea Agnelli comincia elencando tutti i successi di Allegri in bianconero: “Ho trovato in Allegri un amico con cui potermi confidare su tanti argomenti. Ma ora devo fare una valutazione sulla programmazione che deve andare avanti”. Il presidente racconto quanto successo dopo la sconfitta contro l’Ajax: “Al di là di alcune dietrologie, quando pensavo di andare avanti nonostante quella partita con Max ero sincero anche se nelle dichiarazioni seguivo l’onda dell’emotività. Poi sono seguite riflessioni – anche dello stesso allenatore – per prendere la decisione”. Allegri dal canto suo precisa: “Io non avevo chiesto rivoluzione né cambi di giocatori. Il presidente ha preso questa decisione da decisionista quale è”.