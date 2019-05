Alessandro Siani a Sorrento il 14 giugno. Al Campo Italia per il “Felicità tour” con biglietti a 69 euro

Alessandro Siani a Sorrento il 14 giugno “..Il grande ALESSANDRO SIANI prossimamente a Sorrento con il suo nuovo show…appuntamento top dell’estate Sorrentina…il tutto in collaborazione con Dieci e Lod” , il post di Federico Iaccarino, il decano degli organizzatori di eventi della Penisola Sorrentina e della Campania, da Napoli a Roma lo conoscono, e apprezzano , tutti. Una foto rimasta sul suo profilo privato di facebook che pensavamo fosse d’archivio, visto che Siani è stato più volte qui, l’ultima un paio d’anni fa per gli incontri del cinema. Invece, veniamo a sapere da voci di corridoio che la foto è stata fatta durante i sopralluoghi fatti dall’attore e dal suo entourage la settimana scorsa, ma dal web sono usciti altri riscontri, siti internet che cominciano ad annunciarlo e già si parla di vendita di biglietti sui social network e anche i prezzi dettagliati, 69 euro quelli gold, per la sua unica tappa di “Felicità tour” , dunque oramai è noto da più canali quindi ne parliamo complimentandoci con gli organizzatori..

Lo show scritto e diretto da lui presenta una serie di monologhi che fanno da trait d’union di un viaggio esilarante tra le tappe della sua straordinaria carriera, accompagnato dal maestro e compositore Umberto Scipione che con le sue musiche ne sottolineerà i tanti successi registrati. L’attesa, dunque, per il pubblico del Massimo avellinese, che ha “bruciato” i biglietti disponibili da quasi un mese, è finita.

Per l’attore e regista partenopeo si tratta di un grande ritorno ai monologhi dal vivo, dopo la parentesi della tournée corale “Il principe abusivo a teatro” con Christian De Sica. “La scelta di ritornare sulle tavole del palcoscenico – spiega il comico – è stata spinta soprattutto dalla voglia di potermi confrontare con il pubblico, perché lo spettatore è l’unico vero metronomo della vita di un’artista. Sentire un applauso, una pausa, guardarsi negli occhi resta ancora l’unico deterrente contro l’incomunicabilità, oggi più che mai accentuata dalle realtà virtuale. In questo viaggio artistico non sarò da solo ma ad accompagnarmi ci sarà il maestro e compositore Umberto Scipione che dal vivo suonerà e segnerà le tappe cinematografiche della mia carriera da Benvenuti al Sud passando per il Principe Abusivo e si Accettano Miracoli, per concludersi con Mister Felicità”.

Questo spettacolo, inoltre, segna anche un altro ritorno per Siani: quello basato sul gioco nord-sud, che mette in evidenza, come solo lui sa fare, le differenze tra due pezzi d’Italia con culture e tradizioni diverse. “I monologhi – continua – saranno l’occasione per poter raccontare non solo il dietro le quinte di queste pellicole ma anche l’opportunità per poter parlare delle differenze tra nord e sud, tra ricchi e poveri e di sviscerare quelle che si propongono come le nuove tendenze religiose. Ma soprattutto evidenziare i tic e le manie di una società divisa tra ottimisti e pessimisti, tra disperati di professione e sognatori disoccupati. Tutto questo per un unico obiettivo, divertirsi insieme. Anche perché come dico nel film “Mister Felicità” …“quando si è da soli la felicità dura poco, ma se condivisa dura nu’ poco e’ cchiu”…”.