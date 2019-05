Agerola, test elettorale in casa Lega e Forza Italia: si guarda alle regionali

Le elezioni europee si candidano a diventare un test importante per i leader politici di Agerola. Il confronto politico rischia infatti di diventare un sondaggio, in vista delle regionali del prossimo anno. Gli ultimi rumors rivelano che due candidati agerolesi, ambiscono ad essere eletti al consiglio regionale. Il primo è Massimiliano Cuomo, sul coordinatore locale della Lega non dovrebbero esserci dubbi, già sulla nostra testata comparvero delle indiscrezioni. L’altro nome è quello di Salvatore Pisacane, figlio dell’ex deputato Michele, per diversi anni nell’orbita del centrosinistra era vicino ad una candidatura per le ultime politiche, ora è fondatore del movimento Idea vicino a Forza Italia: al Palazzetto dello Sport Pisacane junior sponsorizzerà la candidatura alle europee di Fulvio Martusciello, con la presenza del deputato Antonio Pentangelo e il coordinatore locale Silvio Imperati. La partita sui Monti Lattari si giocherà quindi tra Lega e Forza Italia, mentre il Pd del sindaco Luca Mascolo proverà a tenere con le unghie e con i denti, una delle roccaforti dei democrats nel napoletano. Le elezioni regionali del 2020 rappresentano un trampolino di lancio per guardare alle future dinamiche locali ed alle elezioni amministrative. Il centrodestra vuole farsi avanti dopo i due mandati consecutivi del sindaco renziano Mascolo, provando a scalzare l’attuale guida di centrosinistra nella Svizzera dei Monti Lattari: la sfida si fa sempre più vicina, anche se bisognerà conoscere gli esiti di europee e regionali per constatare la futura linea politica da adottare.