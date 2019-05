Agerola, omicidio Medaglia: confermati 10 anni al pizzaiolo che lo investì

Agerola. Continua il processo che vede coinvolto Antonio Acampora. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna a 10 anni per il pizzaiolo che il 25 ottobre di tre anni fa investì e uccise il geometra Rino Medaglia. Un evento che scosse tutta la comunità agerolese e la Costa d’Amalfi. La Procura di Torre Annunziata fermò Acampora nel novembre del 2016. Una storia fatta di gelosia e relazioni che si sarebbero rivelate pericolose. L’ipotesi della Procura, infatti, è quella di un omicidio per gelosia.

“Un gesto istintivo”, così l’aveva commentato Acampora ai magistrati che lo interrogavano. Medaglia, dopo un volo di oltre tre metri, perì al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, durante l’intervento chirurgico per salvargli la vita.

Si conclude, quindi, un iter processuale che ha visto il pizzaiolo anche condannato a scontare la pena agli arresti domiciliari (era ad Udine da due anni) e poi il verdetto alcune ore fa: il resto della pena verrà scontato in carcere. Durante il processo aveva deposto il perito nominato dal giudice per l’udienza preliminare che ha reso nota un’informazione decisiva ai fini processuali. L’ingegnere, che è esperto in rilievi in questo tipo di sinistri stradali, affermò che Acampora, dopo aver visto Medaglia dinanzi a sé, non frenò ma bensì accelerò.