Agerola. Nei parchi comunali di Bomerano, San Lazzaro e Campora verranno presto montate delle giostrine per i bambini

Agerola. Il consigliere Tommaso Naclerio annuncia che presto nei parchi pubblici delle frazioni di di Bomerano, San Lazzaro e Campora verranno montate delle nuove giostrine per i bambini. Naclerio si rivolge, poi, agli adulti invitandoli a sorvegliare sull’utilizzo delle nuove attrattive in modo da preservarle ed evitare che vengano danneggiate. Il consigliere, infatti, sottolinea l’importanze di un parco giochi che rappresenta per i più piccoli “la dimensione che va oltre il senso ludico e ricreativo. Per loro quel posto rappresenta l’attesa della giornata, magari quel fremito di libertà che distrae dalla lezione di matematica, che alleggerisce le raccomandazioni della mamma o che sgrava dalla responsabilità dell’impegno imminente di fare i compiti, rimandandolo di qualche ora. Loro hanno 3, 5 o anche 10 anni. E a noi adulti spetta il compito di mantenere quel luogo pulito, sicuro e vivibile. Un luogo libero come la loro ingenuità di crescere nel reciproco scambio di esperienza umana”. Appena il meteo lo permetterà si provvederà, quindi, all’installazione delle giostrine che faranno sicuramente la felicità di tanti bambini che avranno così un luogo dove ritrovarsi e giocare in tutta serenità.