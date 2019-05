Agerola. Christian Marra un’eccellenza alla corte del ristorante “Da Sistina”

Christian Marra agerolese classe 86, diplomato all’Alberghiero “Raffaele Viviani” di Agerola nel 2005 è stato scelto come head chef del ristorante “Da Sistina”, uno dei ristoranti dell’ Hotel de la Ville, nuovo hotel di Sir Rocco forte.

Rocco Forte Hotels è il più grande operatore di hotel ultra-lusso in Europa con 12 proprietà a 5 stelle.

Tutti gli hotel sono membri di The Leading Hotels of the World.

La società con sede a Londra è di proprietà di Sir Rocco Forte, figlio del defunto magnate degli hotel Charles Forte.

Un’altra eccellenza agerolese un’altra eccellenza dell’ I.P.S.S.E.O.A. Raffaele Viviani di Agerola.

Orgogliosi di chi come Christian porta il nome di Agerola in questi ambienti tra i più famosi e prestigiosi al mondo, e gli auguriamo un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza.