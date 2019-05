Agerola. Una buona notizia per i cittadini. Per il 2019 restano invariate Imu, Tasi e Tari

Agerola. L’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Luca Mascolo, ha comunicato che anche per il 2019 non ci saranno rincari per Imu, Tasi e Tari. Per la Tasi confermate le aliquote dell’1 x 1000 per i fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale per le aree fabbricabili, mentre sarà calcolato il 2 x 1000 per gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali. I fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze restano esenti. Per la Tari verranno calcolati 1,81 euro a metro quadrato. Mentre alberghi, ristoranti, pizzerie e negozi di generi alimentari pagheranno 5,90 euro a metro quadrato.