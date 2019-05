Agerola. Attenzione a prenotazioni fantasma a B & B, l’avviso sui social

Agerola, Costiera amalfitana . Attenzione a prenotazioni fantasma a B & B, l’avviso sui social network , su Facebook ecco il post di un operatore

Collaboro con un b&b e oggi ci siamo trovati davanti a un fatto che non credevo fosse possibile.

In estrema sintesi è arrivata una prenotazione fantasma.

Qualcuno, usando il nome Rita De Ceglie, ha prenotato una stanza per una notte (quella di oggi). La proprietaria ha aspettato fino alle 19 e non avendo sue notizie ha provato a chiamarla, ma quello collegato al suo account era un numero inesistente!

Andando a vedere il numero ci siamo accorti che era +392035640799 (e anche che la lingua parlata era “francese”). I numeri in Italia iniziano tutti per 3, dunque era inesistente. Domani proveremo a chiamare Booking ma il sospetto è che anche la carta di credito in realtà sia un insieme di numeri messi a caso.

Cercando su Google abbiamo trovato un sito in cui quel numero viene segnalato come “fake bookingdotcom reservation” da altre persone di tutto il mondo che hanno avuto un’esperienza simile.

Il danno economico è stato minimo (per fortuna era una notte), ma d’ora in avanti vi consiglio di fare attenzione a tutte le prenotazioni e i relativi numeri di telefono.