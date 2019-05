Agerola, ancora furti: colpito appartamento in zona Campora

Torna in auge la questione furti ad Agerola. Una questione che noi di Positanonews abbiamo affrontato diverse volte e che stiamo seguendo ormai da diversi mesi. Il nuovo episodio si sarebbe palesato, come riferito da La Voce di Agerola, in frazione Campora. E’ stata colpita una famiglia del posto proprio di domenica. I ladri avrebbero portato via diversi oggetti preziosi, dopo essere entrati quando la casa era vuota. Stando alle informazioni pervenuteci, pare che la strada interessata non sia controllata da telecamere di videosorveglianza.

Un paio di mesi fa era stato fermato un ladro che aveva seminato il terrore nei bar e negli appartamenti dei Monti Lattari: si trattava di un 26enne di Pimonte. I Carabinieri avevano dato esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di un indagato, incensurato, ritenuto responsabile di nove furti aggravati commessi, all’interno di case, negozi e su autovetture, tra i mesi di febbraio e marzo scorso. Le indagini sono state avviate a seguito della ricezione di un insolito numero di denunce di cittadini dei due centri dei monti Lattari. Gli inquirenti hanno acquisito testimonianze e le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

I furti, però, non si sono fermati.