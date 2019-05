Piano di Sorrento, centralissimo, nei pressi di Piazza delle Rose, Affittasi locale commerciale, rinnovato e messo a normativa come impianti idrici ed elettrici, composto da un unico ambiente, bagno e ampio spazio esterno. Ideale come bar, drinkeria, o altre attività quali fioraio, casalinghi, negozio di scarpe. Prezzo 800 Euro mensili contratto regolare

Per info e appuntamenti contattare lo 0818788600 o il 3382599306