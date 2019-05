Abagnale , la prima donna sindaco di Sant’Antonio Abate . Tutti i voti dei candidati

Sant’Antonio Abate, Monti Lattari . Una vittoria che sa di rivincita per Ilaria Abagnale, primo sindaco donna nella storia abatese. Raccoglie il 55,36% dei voti e passa al primo turno, mentre il suo avversario Carmine D’Aniello si ferma al 37,48% a Antonino D’Auria al 7,16%. A sostenere la sua campagna elettorale del primo sindaco donna abatese è il più votato della scorsa tornata elettorale e anche di quella appena conclusa. Agostino Rispoli, suocero della Abagnale ha raccolto 756 preferenze: fedelissimo dell’ex sindaco Antonio Varone per anni poi passato all’opposizione a metà consiliatura. Qualcosa si era interrotto tra i due politici abatesi e dopo due anni in minoranza ora Rispoli rientra dalla porta principale in consiglio comunale. I suoi voti assieme a quelli dei consiglieri eletti Donatella Donadio, Giuseppina Falconetti e Salvatore Nastro rappresentano un terzo del totale dei voti raccolti dalla coalizione della forza gentile, circa duemila su settemila. Ma per il neo sindaco l’attenzione è da rivolgere ai volti nuovi che entreranno in consiglio: «Considero positivo il dato delle nostre liste, in particolare l’ingresso in consiglio comunale di figure nuove e giovani. Sin dall’inizio ci siamo imposti di formare solo quattro liste, ben strutturate nei consensi potenziali e di non ampliare eccessivamente la coalizione, per magari vincere in modo più agevole, ma andando incontro a maggiori problemi di governabilità successiva. Oggi possiamo affermare di aver preso la misura giusta». Gli altri eletti nella maggioranza sono Gennaro Calabrese, Lucia Afeltra e Giuseppe Scelzo, Giuseppe Staiano e Anna De Stefano e infine Alfonso Fontanella.

Sei gli eletti per l’opposizione: Carmine D’Aniello, il candidato sindaco della coalizione opposta che avrebbe garantito la continuità amministrativa con l’amministrazione uscente e ancora Giovanna Rispoli, Aniello Lombardi, Salvatore Torrente, Luigi Della Marca e Antonio Criscuolo. Il conteggio dei voti e delle preferenze è terminato in piena notte e solo dopo l’ufficialità dei numeri Ilaria Abagnale si è lasciata andare al primo commento social: «Con tutti i componenti delle liste che mi hanno appoggiato formerò la squadra, in piena autonomia, scegliendo tra le persone che hanno sostenuto la mia candidatura e, se necessario, tra i cittadini abatesi con le competenze migliori per ricoprire determinati ruoli».

LIBERI E DEMOCRATICI PER SANT’ANTONIO ABATE

Abagnale Lucia 117, Abagnale Martino 151, Amendola Giovanni 182, Bene Giovanni 92, D’Aniello Teresa 29, D’Auria Andrea 125, Fratto Rosa 89, Giordano Benito 5, Lombardi Aniello 246, Manfuso Alfonso 242, Mudu Raffaella 65, Pastorino Antonella 79, Rispoli Giovanna 346, Sicignano Anna 74, Somma Stefania 133, La Mura Raffaella 0

RIVOLUZIONE ABATESE

PER CARMINE D’ANIELLO

Aprea Mariarosaria 0, Cozzolino Pasquale 2, Cretella Caterina 10, D’Alterio Vincenza 14, D’Aniello Alessandro 3, De Furia Renato 0, Fabbrocino Giovanni 0, Gauterio Carmela 0, La Mura Daniela 0, Mascolo Francesco 0, Miccio Rinaldo 0, Orlando Carlo 0, Paolino Giulio 26, Russo Laura 0, Santaniello Alfonso 0

VARONE PER CARMINE

D’ANIELLO TERRA MIA

Varone Antonio 134, Torrente Salvatore 376, D’Auria Emilio 241, Di Riso Orazio 225, Sessa Gabriele 78, Esposito Carlo 33, Abagnale Virginia 123, Cordiano Cristina 119, Ruotolo Emanuela 42, Trinelli Consiglia detta Conny 60, Manzo Maria 167, Sicignano Angelina 22, Elefante Vincenzo 10, Longobardi Francesco 4, De Rosa Carmine 1, Brevetto Antonino 1

UNITI

PER SANT’ANTONIO ABATE

Afeltra Arnaldo 94, Cavaliere Carla 98, Criscuolo Antonio 502, D’Acunzo Mariarosaria 89, D’Ambrosio Mariarosaria 14, D’Aniello Antonio 74, Donnarumma Luigi 121, La Mura Anna 4, Martone Rosa 85, Mosca Liberata 183, Russo Anna 43, Sarcinelli Gianfranco 31, Savarese Giuseppina 14, Todisco Luigi 5, Varone Marcella 6, Vicidomini Fabio 42

D’ANIELLO SINDACO

Abagnale Mauro 29, Alfano Franco 1, Buononato Amato 96, Calabrese Nicoletta 67, Cascone Maria Laura 165, Chierchia Giovanni 158, Criscuolo Lucia 13, D’Antuono Anna 356, Della Marca Luigi 462, Di Simone Matteo 7, Novi Gaetano 16, Pannone Pasquale 20, Petrillo Domenico 0, Ruggiero Roberta 82, Santonicola Maria 32, Varone Francesco 0