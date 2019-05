5G e Internet of Things, un po’ di chiarezza.

Positano, Carlo Cinque con il suo post “Riflessioni Sull’internet delle cose 5G“, ci invita a riflettere sulla probabile pericolosità di questa nuova tecnologia.

Dopo averlo letto ho sentito il bisogno di fare alcune precisazioni e dare anche il mio contributo all’argomento, da appassionato del mondo della tecnologia. In calce la riflessione completa.

“La connessione internet 5g, la cosiddetta internet delle cose, potrà essere la peste del XXI secolo?, queste sono le prime righe del post.

IoT e 5G non sono la stessa cosa. L’IoT, acronimo di Internet of Things non è l’estensione della connessione a internet ad oggetti fisici di uso comune, come elettrodomestici, sensori o oggetti indossabili, che riescono a comunicare tra di loro grazie attraverso Internet.

Oggi l’IoT, si fa largo sempre di più nelle nostre case, e se indossate uno smart watch anche sui vostri polsi, ma vi stupirà sapere che non è una tecnologia nuova. Infatti il primo “oggetto” smart connesso ad una rete è stato un distributore di bibite della Carneigie Mellon University nel 1982, capace di comunicare l’inventario delle bevande presenti, e se le bevande appena rifornite fossero calde o meno.

Dal punto di vista industriale e medico oggetti smart sono utilizzati per monitorare processi produttivi e monitorare condizioni mediche dei pazienti già da anni. Lo sviluppo di questa tecnologia negli ultimi anni l’ha resa più economica, tanto da permetterci di integrarla nelle nostre case in modo da rendere autonomi alcuni servizi come il riscaldamento, l’illuminazione e l’aria condizionata.

Ma come fanno questi oggetti a comunicare? Gli oggetti comunicano tra di loro tramite, nella gran parte dei casi, connessioni senza fili. Prendendo ad esempio una situazione “casalinga“, comunicheranno tramite la connessione WiFi del modem, invieranno i dati ad un server remoto. Con i nostri cellulari, che potranno essere connessi ad un qualunque tipo di rete, comunichiamo con il server, che ci restituisce i dati del nostro termostato o condizionatore.

Quindi il 5G è una tecnologia separata dall’IoT, che sicuramente potrà essere usata come mezzo per far comunicare oggetti smart, proprio come adesso è utilizzato il 4G (LTE), oggetti che non saranno di uso “casalingo“, ma di uso “cittadino“, ad esempio per segnalare e raccogliere dati riguardo la velocità media degli automobilisti in un determinato tratto di strada.

Le preoccupazioni riguardo l’IoT dovrebbe volgere quindi soprattutto sulla sicurezza e la privacy dei dati di chi utilizza oggetti connessi, piuttosto che riguardare le tecnologie di connessione. Ma per questo argomento ci vorrebbe un altro articolo.

Il post continua: “Ci sono studi scientifici, messi in sordina dalle multinazionali della telefonia, che hanno già dimostrato che sia il 2g, che il 3g e ancor di più il 4g emettono onde in grado di favorire e determinare lo sviluppo di tumori, che cosa ci riserverà il 5g che è 100 volte più potente del 4g???“.

In realtà vi sono molti studi che evidenziano la pericolosità delle onde emesse dalle antenne 5G, anche se non è stato possibile svolgere uno studio su larga scala data la scarsa diffusione della tecnologia, ovviamente le multinazionali della telefonia che hanno investito in tale tecnologia hanno interesse a non sottolineare gli effetti dannosi e a pubblicizzare solo i lati positivi di questo tipo di connessione, come si può evincere dalla pagina “learn more” della compagnia telefonica Verizon.

Sappiamo che anche le radiazioni emesse da antenne 3G o 4G sono dannose dopo lunghe esposizioni per gli esseri umani, soprattutto se si è in prossimità di un ripetitore, come dimostra lo studio: “The influence of Being Physicalli Near To A Cell Phone Transmission Mast on The Incidenze of Cancer“, oppure dallo studio italiano Ramazzini, che sottolinea come, anche se tutte le radiofrequenze utilizzate nell’esperimento rientrassero nei limiti di legge della US FCC comunque vi è lo sviluppo di tumori negli animali esposti.

La fisica ci insegna che più la distanza tra noi e una fonte di radiazioni EMF raddoppia, di un quarto diminuiscono le onde a cui siamo esposti (inverse square law). Lo sviluppo di una nuova tecnologia di connessione deriva dal fatto che la porzione di spettro radio usata dal 1G, 2G, 3G, e 4G ad oggi è molto affollata, e presto non sarà in grado di sopportare la quantità di devices che si connettono ogni giorno.

Perché il 5G è (potenzialmente) ancora più dannoso? Come detto in precedenza le frequenze utilizzate dalle reti dati che già conosciamo è affollata, ciò significa che il 5G utilizzerà onde di lunghezza millimetrica, nella fascia di frequenza che si trova tra i 30 e i 300 gigaHertz. Queste alte frequenze hanno una lunghezza d’onda molto corta e sono oggettivamente più pericolose di quelle di frequenza più bassa. Inoltre le onde più corte non viaggiano molto lontano, e soprattutto non penetrano facilmente gli oggetti, ciò significa che per far funzionare il 5G in modo corretto serviranno centinaia di migliaia di piccole antenne per propagare il segnale, al posto di una grande cella telefonica posizionata in alto.

Queste piccole antenne, dette “micro-cell towers” potrebbero essere montate su lampioni, semafori o nei lati degli edifici. Quindi non solo le onde prodotte saranno di per sé più dannose, ma saranno molto più vicine a noi, aumentando l’esposizione a tali onde.

Il post prosegue sottolineando come l’utilizzo delle tecnologie 5G e IoT, permetterà a aziende fornitrici di servizi, come Google, Facebook o Amazon di controllare le nostre scelte servendosi dei nostri dati personali che raccolgono quando, appunto usiamo i loro servizi.

Vorrei ricordare, che già scrivendo quel post su Facebook probabilmente, molti dei tuoi dati personali (anche più di quelli che ti aspetti), sono salvati su un server da qualche parte del mondo, lo stesso vale per ogni volta che compri qualcosa su Amazon, cerchi qualcosa su Google o utilizzi un servizio di posta tipo GMail. Che ci piaccia o meno i nostri dati e le nostre abitudini sono fonte di guadagno per questo tipo di aziende, e nei limiti di legge possono essere venduti a terze parti.

Il Post si conclude con una sua personale considerazione riguardo il futuro e le responsabilità che ognuno di noi ha verso le prossime generazioni.

In quanto giovane studente non posso che vedere in modo oggettivo i dati che evidenziano la pericolosità delle onde emesse dalla futura infrastruttura 5G, ma allo stesso penso che un utilizzo attento e consapevole, insieme ad un pizzico di ricerca ci permettono, come una bussola, di orientarci nella giungla di Internet e delle nuove tecnologie; per questo motivo vi lascio alcune pagine utili nel caso in cui vogliate approfondire l’argomento:

