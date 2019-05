5 maggio: giornata delle ostetriche

La giornata internazionale delle ostetriche venne celebrata per la prima volta il 5 maggio 1991, e da allora è stata osservata in più di 50 Paesi in tutto il mondo compresa l’Italia. La Giornata è stata ideata dalla Confederazione Internazionale delle Ostetriche nel corso della conferenza olandese del 1987.

L’ostetrica,’ a mammana di lontana memoria, è la persona che assiste la gestante nel corso dei mesi e durante il parto. Un tempo la nascita, sempre con l’assistenza dell’ostetrica del paese, avveniva in casa della puerpera: solo nelle città il parto avveniva o in ospedale o in clinica.

Gaspare Apicella