4 maggio 1861: nasce l’Esersito Italiano

Vista la legge 17 marzo 1861 colla quale S.M. ha assunto il titolo di Re d’Italia, il sottoscritto rende noto a tutte le Autorità, Corpi ed Uffici Militari che d’ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito ITALIANO, rimanendo abolita l’antica denominazione di Armata Sarda. Tutte le relative isc rizioni ed intestazioni, che d’ora in poi occorra di fare e di rinnovare , saranno modificate in queso senso.

Nota n°76 del 4 maggio 1861. f.to il Ministro deklla guerra, Manfredo Fanti.

Il 18 giugno 1946, con la nascita della Repubblica Italiana, il Regio Esercito assume l’attuale nome di Esercito Italiano.