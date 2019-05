Questa mattina la perla della Costiera è completamente bloccata dal traffico auto in sosta e autobus su entrambi i sensi di marcia bloccano la strada come possiamo vedere dalle foto. Dalla Chiesa Nuova alla Sponda la strada è invasa nuovamente da bus di ogni tipo: davvero non c’è una soluzione? Anche se giovedi vera emanato un provvedimento dal Prefetto di Salerno non colmerà il problema ma lo renderà incontrollabile visto che gia oggi domenica non dovevano transitare autobus invece transitano lo stesso.