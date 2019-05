10YearsForumErcolano: la voglia di migliorare!

Il Forum dei Giovani di Ercolano copie 10 anni: un importante traguardo festeggiato nel migliore dei modi ieri, domenica 19 maggio, presso il Museo Archeologico Virtuale, il quale per l’occasione ha ospitato giovani provenienti dalle diverse località del Golfo di Napoli. Un’intera giornata articolata in diversi tavoli tematici, dove ognuno ha dato la possibilità di interagire direttamente con gli otto relatori, scelti da Alfredo IZZO, Coordinatore del Forum di Ercolano, che si sono soffermati su tematiche attuali come l’ambiente, i trasporti, l’imprenditoria e il lavoro. Claudio Amatrudo, Francesco Gentile, Luigi Vuolo, Catello Fontanella, Rodolfo Migliaccio, Gianluigi Noviello, Giovanna Terracciano, Clarissa Canfora, tutti giovani grintosi che hanno brillantemente ricoperto il ruolo di appassionati e studiosi dei vari settori affrontati. Una domenica contraddistinta dallo scambio di idee e opinioni proiettate verso il futuro, abbracciando l’integrazione e il progresso. Tanti i partecipanti e i rappresentanti istituzionali a vario livello, tra i quali Ferdinando SAVINO, in nome del Forum Regionale dei Giovani e Michele VITIELLO che, in qualità di rappresentante del Forum Nazionale dei Giovani, ancora una volta ha portato il suo contributo, soffermandosi sul concetto intrinseco del termine Politiche Giovanili: “Parlare di politiche giovanili non significa organizzare eventi che possano piacere ai ragazzi, ma guardare il mondo con gli occhi giovani di chi ogni giorno lo affronta”. Questo il post pubblicato sul suo profilo Facebook al termine dell’evento. Immancabile il Sindaco Ciro Buonajuto, sempre in prima fila per coinvolgere ed aiutare i giovani, nonché entusiasta per la buona riuscita dell’anniversario e Don Ciro Cozzolino dell’ass. Libera di Torre Annunziata, in lotta contro il racket nella città oplontina, il quale ha voluto portare la sua testimonianza e offrire un contributo con la sua preziosa esperienza. Una bellissima torta a conclusione della piacevole giornata, con la soddisfazione e la voglia di fare sempre di più! Complimenti da parte di Positanonews a tutti coloro che si sono impegnati e dedicati costantemente all’organizzazione della manifestazione.

Ad Maiora semper!