WEEK-END DELLE PALME. TUTTI GLI EVENTI GRATUITI SORRENTINO AMALFITANI

Il vescovo Monsignor Francesco Alfano benedirà le Palme alle 10.30 di domenica 14 aprile 2019 nella Cattedrale di Sorrento.

Il vescovo Orazio Soricelli benedirà le Palme alle 10.30 di domenica 14 aprile 2019 nel Duomo di Amalfi.

L’Arciconfraternita di Santa Monica e il Fotoclub Terra delle Syrene, con il patrocinio del Comune di Sorrento

VIA CRUCIS ITINERANTE A MORTORA VENERDI 12 APRILE ALLE 20.00Anche quest’ anno riviviamo la tradizionale Via Crucis Itinerante lungo le strade e attraverso i rioni della nostra comunità.

L’appuntamento è alle ore 20.00 nella nostra Chiesa Parrocchiale, dopo la preghiera d’inizio ci avvieremo lungo Via Sant’Andrea, attraverseremo il parco Paradisiello per giungere sulla Via delle Acacie e inoltrarci nel parco Primavera e, a seguire, nel parco Nettuno, si proseguirà per il viale delle Mimose e successivamente nel viale delle Camelie. Lungo via Legittimo giungeremo su via Sant’ Andrea, entreremo nel parco Galatea per ritornare su via Sant’ Andrea e concludere il nostro cammino nella nostra Chiesa Parrocchiale con la meditazione sulla XIV stazione – Gesù è deposto nel sepolcro -.

Parteciperanno i cori del Miserere e del Figlio Mio.

Non mancate!

Beyond the Mind live @ Bar Syrenuse venerdì 12 Aprile dalle 21.00 La band nasce nel 2015 con l’intento di avviare un progetto musicale volto a far rivivere i classici della musica rock – blues anni 60′ / 70′. In seguito, il gruppo ha ampliato i propri orizzonti musicali, avvicinandosi alle sonorità del jazz, del bossa nova e del pop-rock italiano e internazionale, offrendo una proposta musicale variegata e per tutti i gusti!

Formazione: Voce – Cinzia D’Esposito Chitarra – Dario Palomba Basso – Mattia Dan Batteria – Andrea Barbato

sabato 13 aprile 2019 ore 19,30 ” Cristo Nostra Passione ” Chiesa della Ss. Trinità a Piano di Sorrento.

sabato 13 aprile 2019 ore 20,00 ” Suoni di Passione ” Chiesa Cattedrale a Sorrento.

sabato 13 aprile 2019 ore 20,30 ” Concerto per la Settimana Santa ” Antica Cattedrale a Massa Lubrense.

RAVELLO 2019 VIA CRUCIS IN COSTUME

domenica 14 aprile 2019 ore 20,00 ” Ai piedi della Croce ” Chiesa dell’Arciconfraternita Ss. Sacramento e Natività di Maria Vergine a Sant’Agnello.